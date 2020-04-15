الحكيم: لا يمكن تبرير او قبول تكرار انتهاك سيادة العراق

2020/04/15 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الاربعاء، أنه لا يمكن تبرير او قبول تكرار انتهاك سيادة العراق.

وقال الحكيم في تغريدة له، "تحت اي عنوان او ذريعة، لا يمكن تبرير او قبول تكرار انتهاك سيادة العراق، والا كيف يمكن تفسير قيام طائرات حربية مجهولة بقصف واستهداف احد مخيمات العوائل في قضاء مخمور في شمالنا الحبيب؟".

وأضاف، "نحن اذ ندين هذه الخروق المتكررة التي اصبحت تحدث بشكل شبه متواصل من مختلف الاطراف والجهات نؤكد ضرورة ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات".

بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

رأى عضو منظمة الصحة العالمية في العراق، عدنان نوار، الأربعاء 15-4-2020، أن التهاون من قبل المواطنين أو المسؤولين على حد سواء بخطورة فيروس كورونا قد يؤدي الى نتائج سلبية كبيرة وذلك تعليقاً منه على تصريحات مسؤولين اشارت الى احتمالي

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، (الاربعاء 15 نيسان 2020)، أنه ليس من الخطأ اعادة تكليف وزراء مجربين، في الحكومة الجديدة المرتقبة، برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال المطلبي، لـ (بغداد اليوم)، انه "ليس من الخطأ، ان ت

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