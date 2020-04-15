عبد المهدي: واجهنا ازمة كورونا بشجاعة وقد نفتح حظر التجوال لساعات معينة

2020/04/15 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الاربعاء، أنه لا يمكن تبرير او قبول تكرار انتهاك سيادة العراق.

وقال الحكيم في تغريدة له، "تحت اي عنوان او ذريعة، لا يمكن تبرير او قبول تكرار انتهاك سيادة العراق، والا كيف يمكن تفسي

بغداد اليوم-بغداد

رأى عضو منظمة الصحة العالمية في العراق، عدنان نوار، الأربعاء 15-4-2020، أن التهاون من قبل المواطنين أو المسؤولين على حد سواء بخطورة فيروس كورونا قد يؤدي الى نتائج سلبية كبيرة وذلك تعليقاً منه على تصريحات مسؤولين اشارت الى احتمالي

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، (الاربعاء 15 نيسان 2020)، أنه ليس من الخطأ اعادة تكليف وزراء مجربين، في الحكومة الجديدة المرتقبة، برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال المطلبي، لـ (بغداد اليوم)، انه "ليس من الخطأ، ان ت

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