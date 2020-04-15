الحوار_المتمدن #عادل_حبه - عادل حبه - لماذا لا تصبح مجتمعاتنا ديمقراطية؟

2020/04/15 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_حبه بقلم الكاتب الإيراني محمود سری-;-ع‌ القلمترجمة عادل حبهتواجه المجتمعات التي ترتكز ثقافتها العامة بشكل أكبر على الثقافة الشفوية العديد من الصعود والهبوط.



إلاّ أنه عندما تكون وسائل التفاعل الثقافي بين النخب (صنّاع القرار والمؤثرون) هي الأخرى لفظية أيضاً، فإن الصعود والهبوط يفسح المجال للأزمات وتكرارها.ما المقصود بأداة التفاعل الثقافي؟ دعونا توضيح هذا بمثال.



هل سبق أن أتيحت لك الفرصة ل......

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