الحوار_المتمدن #حسين_سالم_مرجين - حسين سالم مرجين - تاريخ ليبيا القريب بين.. ثالوث الإقصاء والهجوم والإهمال

2020/04/15 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_سالم_مرجين منذ سقوط النظام السياسي مع بدايات 2011م، وليبيا تعيش في ظل أزمات معلنة، وأخرى صامتة، ولعل مسألة التاريخ الليبي القريب يعد من ضمن الأزمات الصامتة تارة، والمعلنة تارة أخرى، فالتاريخ الذي يعد عند ابن خلدون ظاهره لا يزيد عن الإخبار، ولكن في باطنه نظر وتحقي، لا يزال محل خلاف من حيث أولويات أحداث التاريخية وأهميتها، أو من حيث توظيف تلك الأحداث وتفسيرها أو تأويلها، فبرزت خلافات واختلافات حول الكثير من ال......

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