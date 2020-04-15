الحوار_المتمدن #الاتجاه_الماركسي_المعاصر - الاتجاه الماركسي المعاصر - الطبقة العاملة والتصدي لوباء كورونا

2020/04/15 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الاتجاه_الماركسي_المعاصر -أن الراسمالية الكبيرة منها والصغيرة، باعلامها، مثقفيها ومفكريها، متفقون بالاجماع بتغطية وتمرير أزمة الرأسمالية العالمية الخطيرة والتي عززها وعراها تفشي وباء كورونا.



تلبست أزمة وباء كورونا لحذف وتسويف الحقيقة حتى تحول الوباء الى الوجه الظاهر لاخفاء الازمة الاقتصادية العميقة في العالم.



وأن الوباء عمق الازمة بشكل كبير.



وبعد الانتهاء من الوباء وتخفيف الازمة الاقتصادية، سوف يشهد المجتمع البشري ظهور ت......

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