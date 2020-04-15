الحكيم : الحكومة مسؤولة عن استهداف طائرات حربية مجهولة مخيمات مخمور

2020/04/15 | 23:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد ادان رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، قصف قضاء مخمور (شمال ) ، بطائرات حربية مجهولة، مؤكداً أنه لا يمكن تبرير او قبول تكرار انتهاك سيادة العراق.وقال الحكيم في بيان : "تحت اي عنوان او ذريعة، لا يمكن تبرير او قبول تكرار انتهاك سيادة العراق ، والا كيف يمكن تفسير قيام طائرات حربية مجهولة بقصف واستهداف احد مخيمات العوائل في قضاء مخمور في شمالنا الحبيب؟".مضيفا:"ونحن اذ ندين هذه الخروق المتكررة التي اصبحت تحدث بشكل شبه متواصل من مختلف الاطراف والجهات نؤكد ضرورة ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات".

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