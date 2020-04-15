الازمة النيابية تكشف عن موعد الرفع الجزئي للحظر ودوام المؤسسات الحكومية

2020/04/15 | 23:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف عضو خلية الأزمة النيابية، جواد الموسوي، عن موعد رفع جزئي للحظر الوقائي في البلاد.وقال الموسوي في تصريح تلفزيوني تابعته " كلكامش برس"، ان "الحظر الجزئي سيكون في الاول من شهر رمضان المبارك وتحديداً بعد الإفطار".وأضاف"سُتحدد نسبة دوام الدوائر بمنح صلاحية للوزراء والمدراء العامين بين 25% و50% حسب أهمية الدائرة والمؤسسة وربما هناك دوائر تبقى مغلقة لعدم أهميتها القصوى".وأكد ان "المدارس والجامعات ستبقى مغلقة طيلة شهر رمضان وكذلك المولات والنقل الجماعي وقاعات المناسبات".ولفت الى ان "رفع الحظر جزئيا مرغمون عليه لوجود احتياجات للدولة والمواطن وأصحاب القوت اليومي وسنبقى قلقين من احتمال تزايد الحالات المصابة".

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