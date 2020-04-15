تجارة بغداد..تتدارس دخول المواد الغذائيَّة مع عملياتها

2020/04/15 | 23:24 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

تدارست غرفة تجارة بغداد وقيادة عمليات بغداد سبل تحقيق اعلى درجات التعاون من اجل توفير المواد الغذائية في الاسواق المحلية، بحضور رئيس اتحاد الصناعات علي صبيح الساعدي .

و ناشد رئيس الغرفة فراس الحمداني في بيان للغرفة الاسرة التجارية بالالتزام في توريد المواد الغذائية فقط والمواد الاولية التي تساعد على دفع عجلة الانتاج والامور الضرورية حصراً، والابتعاد عن ادخال بضائع خارجة عن المسموح ولا توصف بالضرورية في هذاالظرف الذي يعيشه البلد.

وثمن الحمداني تعاون قيادة عمليات بغداد ممثلة بقائدهااللواء عبد الحسين التميمي وابداء المساعدة الكبيرة لفرق عمل الغرفة المكلفة بتسهيل دخول سيارات نقل المواد الغذائية الى جميع المراكز التجارية في بغداد، وتسهيل مرور عمال المصانع الانتاجية وفق آلية معينة.

بدوره اشار قائد عمليات بغداد اللواء عبد الحسين التميمي الى ان الحظر يأتي للحفاظ على ارواح المواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا، مثنياً على دور غرفة تجارة بغداد وفرقهاالحريصة على توفير المواد الغذائية والحفاظ على الاسعار ومستويات العرض ضمن النسب

الطبيعية .

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