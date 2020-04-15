مادونا: فقدت ثلاثة من اصدقائي بيوم واحد.. كورونا ليس مزحة

2020/04/15 | 23:32 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-وكالات: أعلنت النجمة العالمية مادونا وفاة ثلاث من أعز أصدقائها المقربين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد عبر حسابها الشخصي الرسمي “أنستغرام”.وقالت: “توفوا جميعاً بيوم واحد، وقدمت تعازيها الحارة لأسرته وأصدقائه”، محذرة الجميع من أن فيروس كورونا “كوفيد 19” ليس مزحة.وكتبت: “مذكرات الحجر المنزلي رقم 9.لا يمكننا أن نمضي أياماً جميلة دائماً....

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