2020/04/15 | 23:32 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت الممثلة المصرية راندا البحيري​ الى هجوم كبير بعد انتقادها المواطنين الذين لم يلتزمُوا بحظر التجوال.واشارت البحيري الى انها لم تخرج من منزلها منذ 36 يوم.وكتبت: “المنشور خصصته للأصدقاء فكنت مسترخية جدا لكن احدهم يعمل بالصحافة، فاستقطع جزء من الكلام ليكون عنوانا لمقالته”.واكدت: هذا الحساب يعود لي وانا لا افعل شيئا اخجل ...

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