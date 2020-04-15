التضخّم في إيران.. كيف سيؤثّر على الاقتصاد؟

2020/04/15 | 23:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واقعياً، تعاني #إيران ومنذ عقود من اقتصاد شبه منهار، وأوضاع معيشيّة متردّية للغاية ضحيتها هو الشعب الإيراني، وهذا الانهيار الاقتصادي عانى أكثر مع اجتياح وباء #كورونا للبلاد.ففي الوقت الذي كان تأثير العجز الشديد لموازنة حكومة…

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