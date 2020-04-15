تسجيل 115 وفاة و4281 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

2020/04/15 | 23:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة التركية الأربعاء، عن تسجيل 115 وفاة، و4281 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات 24 الأخيرة، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 1518، والإصابات إلى 69392.وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 5674، إثر تماثل 875 مريضا جديدا للشفاء.ولفت قوجة إلى أن عدد الإصابات […]

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