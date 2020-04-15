2020/04/15 | 23:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: حققنا معدلات جيدة جدا يوما بعد اخر وهناك تنازل في ارقام الضحايا جراء فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: حققنا معدلات جيدة جدا يوما بعد اخر وهناك تنازل في ارقام الضحايا جراء فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).