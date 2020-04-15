الحشد الشعبي يزور مستشفى ابن الخطيب لدعم الكادر الطبي

2020/04/15 | 23:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين بالحشد الشعبي، الأربعاء، مستشفى ابن الخطيب /جسر ديالى لتقديم الدعم للفريق الطبي بالمستشفى.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن وفدا من معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين بالحشد الشعبي زار، مساء اليوم، مستشفى ابن الخطيب /جسر ديالى.وأضاف، أن الوفد قام بتكريم الكادر الطبي في المستشفى دعما لجهوده

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