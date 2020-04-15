الحشد بالتعاون مع الدفاع المدني يعفر ناحية الحيدرية في النجف

2020/04/15 | 23:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت المفارز الصحية لتشكيل العتبة العلوية بالحشد الشعبي وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف الاشرف، الأربعاء، حملة تعفير وتطهير في ناحية الحيدرية وذلك ضمن حملة “وعي” للوقاية من كورونا.

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