2020/04/15 | 23:42 - المصدر: الغد برس

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#عاجل: عبدالمهدي: الاصابات بكورونا تتراجع باستمرار رغم زيادة حالا

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#عاجل: عبدالمهدي: الاصابات بكورونا تتراجع باستمرار رغم زيادة حالات الفحص

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