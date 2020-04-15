الكدمات المفاجئة على الجلد تنذر بمشاكل صحية خطيرة

2020/04/15 | 23:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أشارت دراسة طبية إلى أن ظهور كدمات زرقاء على الجلد دون التعرض للارتطام أو السقوط، ينذرك بوجود مشكلات صحية خطيرة منها.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "برايت سايد" الطبية، فإن تلك الأعراض قد تشير إلى الإصابة بإحدى المشاكل الصحية الآتية:

مرض السكري

يشير ظهور كدمات الجلد بشكل مفاجئ إلى احتمالية إصابتك بمرض السكري، الذي يؤثر بشكل سلبي على الدورة الدموية للجسم، ويتسبب بظهور هذه الكدمات وهي علامة مبكرة تجعلك تسارع لطلب المشورة الطبية.

أمراض الدم

كدمات الجسم تنذر بوجود أمراض في الدم والأوعية الدموية، والتي تؤدي لمضاعفات خطيرة، مثل نقص الصفائح الدموية والإصابة بسرطان الدم وتورم وآلام الساقين ونزيف اللثة والأنف.

اختلال الهرمونات

يحدث خلل الهرمونات نتيجة لنقص هرمون الأستروجين، أو خلال فترة انقطاع الطمث لدى النساء، أو لمن يتناولون أدوية هرمونية، والذي يؤدي بسهولة لتلف الشعيرات الدموية مسببة ظهور الكدمات على الجسم.

آثار جانبية للأدوية

إذا كنت تتناول أدوية معينة، مثل: مضادات الاكتئاب، أو المسكنات، أو أدوية الحديد والربو، وظهرت على جلدك كدمات زرقاء، عليك استشارة طبيبك فورًا، حيث تؤثر هذه الأدوية على الدم وقد تسبب السيولة أو النزيف الداخلي.

نقص التغذية

هناك فيتامينات أساسية يحتاجها الجسم، مثل: فيتامين B12 الذي يساعد في إنتاج الدم، وفيتامينK المسؤول عن تخثر الدم، وفيتامينC الذي يُنشئ أنسجة جديدة، وفيتامينP الذي يساعد في إنتاج الكولاجين والذي دونه أيضًا تصبح الأوعية الدموية رقيقة.

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