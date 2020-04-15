كلمة رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي (موسع)

2020/04/15 | 23:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، ان العراق سيقاوم الازمة الاقتصادية التي يمر بها.وقال عبد المهدي في كلمة له، اليوم الاربعاء، ان “العراق واجه الكثير من الازمات وتغلب عليها، وسيقاوم الازمة الاقتصادية والنفطية التي يمر بها” مبينا ان “هذه الازمة هي بسبب انهيار اسعار النفط وانهيار الاقتصاديات العالمية”.واضاف عبد […]

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