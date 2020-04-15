رئيس الوزراء العراقي: نتجه لتحقيق منجز كبير بمواجهة كورونا وقد نرفع حظر التجوال جزئياً

2020/04/15 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، ان العراق واجه فيروس كورونا بكل شجاعة، فيما أشار الى أن اللجنة العليا تناقش فتح حظر التجوال لساعات معينة.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الذي عقد اليوم، ان "العراق باتجاه تحقيق منجز كبير بشان كورونا، لاسيما وان عدد الاصابات بكورونا تتراجع باستمرار رغم زيادة حالات الفحص".

واضاف "اننا نتقدم على الكثير من الدول بشأن فحص وعدد الاصابات بكورونا، لاننا واجهنا ازمة جائحة كورونا بشجاعة".

وحول العراقيين العالقين في الخارج اكد عبد المهدي، ان "طائراتنا نجحت بفتح الاجواء لعودة العراقيين العالقين بالخارج".

ولفت الى ان "العراق يقترب من موعد انتهاء منع التجول، وقد يفتح الحظر لساعات معينة وفي محافظات محددة".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال اجتماعها، قراراً بتمديد حظر التجوال الشامل حتى بداية شهر رمضان فضلاً عن قرارات اخرى ذات صلة.

وذكرت اللجنة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنها "قررت الاستمرار بحظر التجوال الى بداية شهر رمضان المبارك، على ان تعقد اللجنة اجتماعا الاسبوع المقبل يسبق حلول شهر رمضان لدراسة الموضوع وتقرير التفاصيل الخاصة بهذا الشهر والاسترشاد بآراء لجنة الأمر الديواني 55 وهيئة المستشارين".

وأوضح البيان، أن قرار تمديد الحظر، "جاء في الاجتماع الرابع للجنة العليا الذي عقد عصر اليوم الاربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي عبر دائرة تلفزيونية، لمناقشة القضايا المعدّة لجدول الأعمال، وتطورات مكافحة جائحة كورونا والوضع الصحي في العراق ومايشهده من تحسن في أعداد المصابين والمقترحات والتوصيات الواردة من الجهات المختصة".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال اجتماعها، قراراً بتمديد حظر التجوال الشامل حتى بداية شهر رمضان فضلاً عن قرارات اخرى ذات صلة.

وذكرت اللجنة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنها "قررت الاستمرار بحظر التجوال الى بداية شهر رمضان المبارك، على ان تعقد اللجنة اجتماعا الاسبوع المقبل يسبق حلول شهر رمضان لدراسة الموضوع وتقرير التفاصيل الخاصة بهذا الشهر والاسترشاد بآراء لجنة الأمر الديواني 55 وهيئة المستشارين".

وأوضح البيان، أن قرار تمديد الحظر، "جاء في الاجتماع الرابع للجنة العليا الذي عقد عصر اليوم الاربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي عبر دائرة تلفزيونية، لمناقشة القضايا المعدّة لجدول الأعمال، وتطورات مكافحة جائحة كورونا والوضع الصحي في العراق ومايشهده من تحسن في أعداد المصابين والمقترحات والتوصيات الواردة من الجهات المختصة".

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أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال اجتماعها، اليوم الاربعاء، قراراً بتمديد حظر التجوال الشامل حتى بداية شهر رمضان فضلاً عن قرارات اخرى ذات صلة.

وذكرت اللجنة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنها "

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