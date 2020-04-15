وزارة الإعلام السورية تمنح موافقة «مشروطة» لاستئناف تصوير الأعمال الدرامية

2020/04/15 | 23:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت وزارة الإعلام في الحكومة السورية للشركات العاملة في قطّاع الإنتاج التلفزيوني، باستكمال عمليات تصوير المسلسلات المنتظر عرضها خلال شهر رمضان القادم، والتي سبق أن توقفت نتيجة إجراءات #الحظر المتخذه في البلاد لمنع انتشار فيروس…

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