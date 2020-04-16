2020/04/16 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الفيدرالي:الاقتصاد الأمريكي سجّل انكماشاً حاداً الرياض- واشنطن- الزمان مع دخول الاقتصاد العالمي أسوا فترة ركود خلال قرن، أعلنت مجموعة العشرين بعد اجتماعها عبر الفيديو الأربعاء تعليق خدمة الدين للدول الأكثر فقرا في العالم والتي تكافح في مواجهة انتشار فيروس كورونا. وشددت المجموعة التي تضم أغنى دول العالم وأقواها اقتصاديا على تعهدها استخدام ”جميع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعة العشرين توافق على تعليق خدمة ديون البلدان الفقيرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعة العشرين توافق على تعليق خدمة ديون البلدان الفقيرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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