مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬تعليق‭ ‬خدمة‭ ‬ديون‭ ‬البلدان‭ ‬الفقيرة

2020/04/16 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفيدرالي‭:‬الاقتصاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬سجّل‭ ‬انكماشاً‭ ‬حاداً‭ ‬ الرياض‭- ‬واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬ مع‭ ‬دخول‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬أسوا‭ ‬فترة‭ ‬ركود‭ ‬خلال‭ ‬قرن،‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعها‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬الأربعاء‭ ‬تعليق‭ ‬خدمة‭ ‬الدين‭ ‬للدول‭ ‬الأكثر‭ ‬فقرا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والتي‭ ‬تكافح‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭.‬ وشددت‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أغنى‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬وأقواها‭ ‬اقتصاديا‭ ‬على‭ ‬تعهدها‭ ‬استخدام‭ ‬‭”‬جميع‭ […]

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