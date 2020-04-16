المانيا تعلن موعد استئناف مدارسها وتؤجل البطولات حتى أغسطس

2020/04/16 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬اعلنت‭ ‬المستشارة‭ ‬الالمانية‭ ‬انغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬الاربعاء‭ ‬انه‭ ‬سيسمح‭ ‬للمتاجر‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬مساحتها‭ ‬عن‭ ‬800‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬بفتح‭ ‬ابوابها‭ ‬مجددا،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تستأنف‭ ‬المدارس‭ ‬نشاطها‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬اذا‭ ‬استمر‭ ‬احتواء‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد-19‭.‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬تم‭ ‬تمديد‭ ‬حظر‭ ‬التجمعات‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬البطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬والحفلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬حتى‭ ‬31‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ […]

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