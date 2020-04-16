2020/04/16 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسامة‭ ‬الجلبي يطول‭ ‬النقاش‭ ‬الان‭ ‬في‭ ‬أورقة‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬حول‭ ‬الصيغة‭ ‬او‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬فيها‭ ‬إيصال‭ ‬المعونة‭ ‬العاجلة‭ ‬للطبقة‭ ‬الفقيرة‭ ‬والتي‭ ‬انقطع‭ ‬عنها‭ ‬سبل‭ ‬العيش‭ ‬وسد‭ ‬الرمق،‭ ‬فالذين‭ ‬يفكرون‭ ‬بتوزيع‭ ‬معونة‭ ‬نقدية‭ ‬هم‭ ‬أنفسهم‭ ‬يعرفون‭ ‬أولا‭ ‬ان‭ ‬تهيئة‭ ‬قوائم‭ ‬بالأسماء‭ ‬المستحقة‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬بالملايين‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬أشهر‭ ‬عديدة‭ ‬تكون‭ ‬ازمة‭ ‬فايروس‭ ‬كرونا‭ ‬قد‭ ‬ولت‭ […]

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