2020/04/16 | 00:14 - المصدر: الغد برس

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شرطة البصرة تنوه المواطنين الى تفجير مسيطر عليه في قضاء شط العرب

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شرطة البصرة تنوه المواطنين الى تفجير مسيطر عليه في قضاء شط العرب

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