نصائح للأزواج للتخلص من الملل في الحجر

2020/04/16 | 00:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قالت المستشارة التربوية أمنية عادل، ان هناك الكثير من الزوجات يشتكين بسبب عصبية أزواجهم بالأخص في فترة الحظر والحجر المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا.نصحت أمنية عادل ، أن لابد من أن كل زوجة تغير من نفسها وطريقتها وردود افعالها وتفاجئ الزوج ثم ان هناك بعض الزوجات تقوم باستفزاز أزواجها ببعض التصرفات بحسب […]

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