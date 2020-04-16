عبد المهدي : نقترب من القضاء على كورونا

2020/04/16 | 00:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ان العراق يقترب من تحقيق انجاز كبير بشان القضاء على فيروس كورونا.

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