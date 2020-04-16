هكذا يرد عمار الحكيم على القصف التركي للمخيمات شمال العراق

2020/04/16 | 00:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاربعاء، قصف طائرات حربية المخيمات بمخمور، فيما دعا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات....

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