واشنطن: أول حزمة مساعدات للمزارعين بقيمة 15.5 مليار دولار

2020/04/16 | 00:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات: أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن وزارة الزراعة الأميركية ستنفق ما يصل إلى 15.5 مليار دولار كمرحلة أولية في خطتها لدعم سلاسل إمداد الغذاء في البلاد التي تعاني من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.وقد يجري الإعلان عن الخطة هذا الأسبوع وستشكل أول مسعى كبير من إدارة ترامب لضمان عدم تسبب الجائحة ...

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