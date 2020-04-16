ربات البيوت.. اسيرات المطبخ اكثر من السابق المطبخ

2020/04/16 | 00:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت حصار كورونا سمير خليل خلال حصار كورونا وما تبعه من اجراءات كان اهمها الحظر الصحي والذي اجبر العائلة العراقية بجميع افرادها على ملازمة المنزل طوال ساعات اليوم، اتضح التفاوت في كيفية قضاء الوقت بين افراد العائلة وانشغالاتهم خلال اليوم.ولعل ثقل ساعات الحظر يقع على عاتق ربة البيت التي صارت ترمومتر العائلة وميزانها فهي ...

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