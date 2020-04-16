“رسالة مؤثرة” من رائدة فضاء عراقية لأطفال العراق

2020/04/16 | 00:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-وكالات: وجهت رائدة فضاء أميركية من أصول عراقية من داخل المحطة الدولية للفضاء، رسالة خاصة لأطفال العراق.وقالت إنها تسعى لرسم الابتسامة على وجوه أطفال العراق، من الفضاء.وتخوض مير، رائدة الفضاء التي تعمل مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، رحلة مدتها سبعة أشهر، داخل محطة الفضاء الدولية.وخاطبت أطفال العراق في فيديو نشرته “ناسا”: ...

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