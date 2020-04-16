تقرير خاص.. تربية المواشي في القرية الموصلية الاولى بالعراق ومعاناة المربيين

2020/04/16 | 00:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوى يعـد سهـل نينـوى الذي تقطنه مختلف الاطياف العراقية احد ابرز المناطق الشهيرة بتربية المواشي، وخاصة الابقار والاغنام، فضلا عن وجود عشرات حقول الدواجن، حيث يمتهن هذه المهنة العديد من ابناء المكون الشبكي والمسيحي, وخاصة في قرية كوكجلي التي تعد الاول في تربية العجول على مستوى العراق .وفي هذا الصدد […]

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