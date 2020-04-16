تزايد حالات الشفاء في بغداد.. وسامراء تصنع {روبوتاً} لتعقيم المستشفيات

2020/04/16 | 00:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ شذى الجنابي المحافظات/ مراسلو الصباح

ارتفعت حالات الشفاء من الاصابة بفيروس كورونا ضمن دائرة صحة الرصافة الى 97 بعد تسجيل ست حالات شفاء ضمن هذا القاطع، مع تواصل جهود الملاكات الصحية في بغداد والمحافظات لتطويق الوباء والقضاء عليه.

يأتي ذلك في وقت نجحت فيه جامعة سامراء من خلال باحثيها بصناعة جهاز "روبوت" لتعقيم ردهات العزل في مستشفى سامراء، في حين شكلت العتبة العباسية المقدسة في كربلاء فريقاً تطوعياً مهمته العمل لما بعد الاصابة بالفيروس.

وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي في تصريح لـ "الصباح": ان دائرته سجلت ست حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي الى 97 حالة، منوهاً الى بقاء 65 حالة فقط في مستشفى ابن الخطيب بعد اضافة اصابة واحدة ضمن الموقف الوبائي اليومي الجديد.

واضاف قائلاً "بعد انتهاء مدة حضانة المرض التي استمرت اكثر من اسبوعين ومن خلال الجهود الكبيرة التي بذلتها الملاكات الطبية والصحية بمتابعة دورية وعناية خاصة لبعض الحالات التي تعاني من امراض اخرى، بدت عليهم علامات الشفاء، فقد تم اجراء فحوصات مختبرية مجدداً وجاءت النتائج سالبة واكدت اكتسابهم الشفاء واخراجهم من المستشفى".

واوضح الساعدي ان شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتوكول علاجي استمر لعدة ايام، فضلاً عن المتابعة الدورية من قبل الملاكات الصحية في خط الصد الاول والعناصر الاخرى الساندة وتقديم الخدمات العلاجية على مدار الساعة.

" روبوت" للتعقيم في سامراء

من جانبها تمكنت جامعة سامراء من خلال باحثيها من صناعة جهاز "روبوت" لتعقيم ردهات العزل في مستشفى سامراء.

واوضح المختص بالأحياء المجهرية في جامعة سامراء الدكتور وائل محمد مهدي لـ"الصباح"، ان جهاز الـ UV الذي تم تصنيعه مؤخراً هو احد اجهزة التعقيم المستخدمة عالمياً للقضاء على الاحياء المجهرية من البكتريا والفطريات والفيروسات، موضحاً ان الروبوت يتكون من آلة الكترونية تم تصنيعها بكلف بسيطة وشمعات الـ UV وهي مصنعة من الاشعة فوق البنفسجية تعمل على قتل الفيروسات خلال مدة قصيرة تصل الى 15 دقيقة ويعتمد قتل الـ UV للبكتريا والفيروسات على مبدأ دقيق، منوهاً الى انه سيتم تجهيز مستشفى سامراء العام بهذا الجهاز لتعقيم ردهات عزل المرضى .

ولفت الى وجود افكار كثيرة، بالاضافة الى هذا الجهاز منها جهاز لتعقيم الاموال المتداولة محلياً وآخر لتعقيم المستشفيات وجهاز لتعقيم الكمامات n95 ،اذ يعمل الباحثون في الجامعة لمساندة الفرق الصحية وتشجيع الباحثين للعمل بهذا الاتجاه .

فريق حياة الطبي في كربلاء

وفي كربلاء، شكلت العتبة العباسية المقدسة فريقاً تطوعياً مهمته العمل لما بعد الاصابة بفيروس كورونا.

وبين مسؤول شعبة الاعلام في العتبة علي حسين الخباز لـ"الصباح"، ان شعبة الشؤون الطبّية التابعة للعتبة العباسية المقدسة أسست من خلال عدد من المتطوعين فريقاً أطلقت عليه(فريق حياة الطبي) ويضم مجموعة من الشباب المدرب مهمته الاساسية العمل لما بعد الإصابة، اذ يدخل إلى الأماكن الموبوءة و يتم إجراء فحص للمكان الذي كان يتواجد فيه المصاب، إضافة الى فحص المنطقة المحيطة وتقييم الوضع ومن ثم الشروع بأعمال التعقيم والتعفير التي يرافقها نشر التوعية والتثقيف، مشيراً الى أن الفريق يعمل كذلك على التعامل مع حالات الشفاء بعد الإصابة من خلال الزيارة الميدانية لمنزل المريض المتعافي للقيام بأعمال التعفير والتعقيم وتوعية المعنيين في التعامل مع الأعراض المرضية إن

ظهرت.

واسط تسجل إصابتين

وفي واسط اعلنت خلية الازمة في المحافظة عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس

كورونا.

وقال رئيس الخلية المهندس عادل الزركاني لـــ"الصباح" ان دائرة صحة واسط سجلت اصابتين جديدتين بفيروس كورونا وهما بحالة صحية مستقرة ويتلقيان العناية الطبية اللازمة، مشيراً الى أن عدد الاصابات الموجبة في المحافظة ارتفع الى 31 حالة، تم اكتساب تسع حالات منها الشفاء التام، فضلاً عن حالتي وفاة، فيما تتلقى الحالات الــ(20) الاخرى العناية الطبية اللازمة حسب البروتوكولات المعتمدة ضمن الإجراءات الوقائية، من بينها حالتان متقدمتان وحرجتان لرجل يعاني من شلل دماغي ومقعد منذ فترة طويلة، وامرأة مسنة تعاني امراضاً مزمنة.



واوضح ان الخلية شددت على ضرورة تطبيق اعلى درجات الحيطة والحذر واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية واخضاع جميع افراد اسر المصابين والملامسين الى الفحوصات الطبية لبيان سلامتهم او اصابتهم بالعدوى، فضلاً عن تطبيق الحجر المنزلي لاسر المصابين من اجل عدم تفشي المرض.

النجف..



نتائج سالبة

والى النجف، حيث اوضح مدير اعلام الصحة سالم نعمة لـ"الصباح"، ان مختبر الصحة العامة في النجف أجرى ٨٣ فحصاً وكانت جميعها سالبة، منبهاً الى ان المجموع التراكمي للاصابات في النجف بلغ ٢٦١ اصابة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى ١٧٢ حالة بعد تعافي ست حالات جديدة.



وأكد بالقول: "غادر الحجر الصحي في المحافظة ٨٨ شخصاً من الملامسين الذين تم حجرهم من قبل دائرة الصحة"، مضيفاً ان "المغادرين لم تظهر عليهم اية اعراض مرضية بعد اكمالهم المدة المحددة وهي ١٤

يوماً".

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