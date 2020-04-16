اعفاء مدير محطة مطار بغداد من منصبه

2020/04/16 | 00:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل، اعفاء مدير محطة مطار بغداد الدولي منصبه.وبحسب بيان للوزارة تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الخميس، فان “وزير النقل اعفى مدير محطة مطار بغداد اثر مخالفته بالسماح لثلاثة مسافرين بالصعود على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية المتوجهة الى مطار الملكة علياء في الأردن”.

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