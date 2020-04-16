الحكومة العراقية تعزل مسؤولا في مطار بغداد بسبب حادثة رحلة الاردن

2020/04/16 | 00:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزاة النقل العراقية يوم الخميس عزل مسؤول في مطار بغداد الدولي من منصبه لإرتكابه مخالفة في رحلة جوية متوجهة الى الاردن.

وقالت الوزارة في بيان اليوم ان وزيرها "أمر باعفاء مدير محطة مطار بغداد وتعيين بديلا له على اثر مخالفته بالسماح لثلاثة مسافرين بالصعود على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية المتوجهة الى مطار الملكة علياء في الأردن بشكل مخالف".

واضاف البيان ان الوزير وجه ايضا بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على حيثيات الموضوع ورفع التوصيات اللازمة بشأن المقصرين على أن تنجز مهامها بالسرعة الممكنة حسب الضوابط والتعليمات النافذة .

وامرت السلطات الاردنية بارجاع ثلاثة مسافرين على متن رحلة استثنائية تقل عراقيين عالقين في عمان، بعد أن اجبر مسؤول في وزارة النقل العراقية طاقم الطائرة على ارفاقهم.

وابلغ مصدر مطلع شفق نيوز، أن "السلطات الاردنية قامت بتوقيف وارجاع ثلاثة مسافرين احدهم مصري اصطحبهم مرافق وكيل وزارة النقل سلمان البهادلي الذي اجبر طاقم الطائرة المخصصة للرحلة الاستثنائية على ركوب المسافرين الثلاثة من دون تذاكر سفر".

وأضاف ان "المشكلة التي تولدت عن ذلك كادت تسبب بايقاف الرحلة التي كانت مخصصة لإعادة العراقيين العالقين في الأردن"، مبينا ان "الطائرة كانت في طريق العودة الى ارض الوطن، وعلى متنها العراقيون الذين كانوا متواجدين في العاصمة الاردنية عمان".

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، سيّرت الخطوط الجوية العراقية الحكومية رحلات استثنائية لإجلاء رعاياها من عدة دول في العالم بينها الأردن والهند ومصر وتركيا.

ويعمد العراق إلى حجر رعاياه الوافدين من خارج البلاد لمدة 14 يوماً للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للحد من تفشي الوباء.

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