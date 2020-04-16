صورتان.. زوارق إيرانية تقترب بشكل خطير من سفينة أمريكية

2020/04/16 | 00:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إن زوارق إيرانية اقتربت وضايقت بشكل خطير سفن البحرية الأمريكية في مياه الخليج.

وأوضح الجيش الأمريكي في بيان، أن "11 زورقا للحرس الثوري الإيراني نفذت عمليات اقتراب ومضايقة خطيرة لسفن للبحرية الأميركية في الخليج".

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