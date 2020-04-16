احصائية بأعداد المتقدمين على منحة الـ30 الف

2020/04/16 | 00:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة “العهد نيوز” اليوم الخميس، احصائية بعدد المقدمين على منحة الـ30 الف التي اعلن عنها مؤخرا.وبعد انتهاء مدة التقديم على منحة الطوارئ حسب ما أعلنت اللجنة بفتح التقديم لخمسة أيام، فقد بلغت احصائية المتقدمين: عدد الاستمارات: 2,586,000 عدد الأفراد في الاستمارة: 12,303,000

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