المغرب : تداعيات كورونا تزحف إلى الميزانية العمومية والعثماني يلجأ إلى قرار التقشف 

2020/04/16 | 00:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون أعلن مصدر حكومي الأربعاء، أن 18 ألفا و226 مغربيا عالقون بالخارج إلى حدود 14 (أبريل) الجاري، بسبب قرار الإغلاق المؤقت للحدود الجوية، والبحرية، والبرية، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، وذلك بهدف استباق تفشي هذا الداء الفتاك بالمغرب، في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذها المغرب للحد من تفشي فيروس كورونا […]

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