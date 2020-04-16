انتقادات دولية واسعة لقرار ترامب تعليق تمويل الصحة العالمية

2020/04/16 | 00:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف‭- ‬واشنطن‭ -‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬اعربت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬الاربعاء‭ ‬عن‭ ‬‮«‬اسفها‮»‬‭ ‬لقرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬تعليق‭ ‬التمويل‭ ‬المخصص‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اتهامه‭ ‬اياها‭ ‬بسوء‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬ازمة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭.‬ وصرح‭ ‬مدير‭ ‬المنظمة‭ ‬تيدروس‭ ‬ادانوم‭ ‬غيبريسوس‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬افتراضي‭ ‬‮«‬نأسف‭ ‬لقرار‭ ‬رئيس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وقف‭ ‬تمويل‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬ ووجه‭ […]

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