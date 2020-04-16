انهيار الليرة اللبنانية ونجاة قيادي لحزب الله من ضربة اسرائيلية

2020/04/16 | 00:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬سجّلت‭ ‬الليرة‭ ‬اللبنانية‭ ‬إنخفاضاً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬قيمتها‭ ‬لتتخطى‭ ‬عتبة‭ ‬الثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬الاميركي‭ ‬الواحد‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬السوداء،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬صرافون‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأربعاء‭.‬وتشهد‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬أسوأ‭ ‬انهيار‭ ‬اقتصادي‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬الحديث‭ ‬مع‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬السيولة‭ ‬وتراجع‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الاحتياطات‭ ‬الأجنبية‭.‬فيما‭ ‬نجا‭ ‬قيادي‭ ‬من‭ […]

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