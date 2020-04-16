السيد الحكيم: لا يمكن تبرير او قبول تكرار انتهاك سيادة العراق

2020/04/16 | 00:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، استهداف احد مخيمات العوائل في مخمور بواسطة طائرات مسيرة مجهولة.

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