الحكيم : لا يمكن تبرير الانتهاكات المتكررة للسيادة العراقية تحت اي ذريعة كانت

2020/04/16 | 00:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد ادان السيد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني، مساء اليوم الأربعاء، انتهاك السيادة العراقية من قبل طائرة تركية مسيرة، وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر، "تحت اي عنوان او ذريعة ، لا يمكن تبرير او قبول تكرار انتهاك سيادة العراق ، والا كيف يمكن تفسير قيام طائرات حربية مجهولة بقصف واستهداف احد مخيمات العوائل في قضاء مخمور في شمالنا الحبيب؟ ونحن اذ ندين هذه الخروق المتكررة التي اصبحت تحدث بشكل شبه متواصل من مختلف الاطراف والجهات نؤكد ضرورة ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات.

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