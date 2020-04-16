زوارق تابعة للحرس الثوري الايراني تقترب بشكل خطر من سفن امريكية في بحر العرب

2020/04/16 | 01:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال الجيش الأمريكي، إن 11 زورقا تابعا للحرس الثورى الإيراني قاموا بعمليات “اقتراب ومضايقة خطيرة” لسفن للبحرية الأمريكية في بحر العرب.

وأكد البيان، أن الزوارق الإيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي.

وأوضحت البحرية الأمريكية إن تصرفات الزوارق الإيرانية في المياه الدولية بشمال بحر العرب “خطيرة واستفزازية”.

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