عاجل: وزير النقل يعفي مدير محطة مطار بغداد وتعيين بديلا له

2020/04/16 | 01:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أمر وزير النقل، اليوم الخميس، باعفاء مدير محطة مطار بغداد وتعيين بديلا له.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، ان وزير النقل "أمر باعفاء مدير محطة مطار بغداد وتعيين بديلا له على اثر مخالفته بالسماح لثلاثة مسافرين بالصعود على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية المتوجهة الى مطار الملكة علياء في الأردن بشكل مخالف".

ووجه الوزير، وفقا للبيان "بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على حيثيات الموضوع ورفع التوصيات اللازمة بشأن المقصرين على أن تنجز مهامها بالسرعة الممكنة حسب الضوابط والتعليمات النافذة".

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