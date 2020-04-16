2020/04/16 | 01:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الآيزيديون يتلقّون التهاني بحلول السنة الجديدة بغداد – الزمان تلقى أبناء الديانة الإيزيدية امس التهاني بمناسبة حلول السنة الايزيدية الجديدة وسط امنيات بأن تكون سنة امان وسلام .وتمنى رئيس الجمهورية برهم صالح للإيزيديين في العراق والعالم (عاماً سعيداً مفعماً بالأمن والسلام والاستقرار) .وقال في نص التهنئة التي تلقتها(الزمان) امس […]

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