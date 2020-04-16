2020/04/16 | 01:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المراصد الزلزالية تسجّل هزة بقوة 3.3 قرب كويسجنق بغداد – الزمان سجلت المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية التابعة لوزارة النقل هزة ارضية بقوة 3.3 قرب قضاء كويسنجق في محافظة اربــيل.وقال بيان امس ان (الهزة بلغت قوتها 3.3 درجة على مقياس ريختر ، قرب قضاء كويسنجق وشعر بها السكان من […]

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