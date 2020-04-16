2020/04/16 | 01:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمديد الحظر الصحي لمطلع رمضان ببغداد والمحافظات وفي كردستان إلى 2 آيار بغداد – عبد اللطيف الموسوي قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق استمرار حظر التجوال إلى مطلع شهر رمضان.وقال بيان للجنة اطلعت عليه (الزمان) امس ان (اللجنة العليا قررت برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ، […]

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