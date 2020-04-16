أغرب الجرائم المرتبطة بكورونا حول العالم

2020/04/16 | 01:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يوم 31 كانون الأول 2019، وبينما كان العالم يتحضّر للاحتفال بنهاية عام وبداية عام آخر، كانت الصين تحاول فهم طبيعة المرض الرئوي الجديد الذي بدأ بالظهور في مقاطعة ووهان.بعد أيام تبيّن أن المرض الرئوي فيروس تاجي، وبعد أسابيع تحوّل إلى وباء عالمي اسمه “كوفيد ــ 19″، مصيباً أكثر من مليون و500 ألف شخص […]

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