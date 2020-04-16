الأسهم الأمريكية تهبط بفعل نتائج أعمال ضعيفة

2020/04/16 | 01:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الأسهم الأمريكية، بنسبة 1.5 - 2 في المئة وذلك على خلفية بيانات اقتصادية ضعيفة ونتائج أعمال قاتمة للربع الأول من العام.

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