مكافحة إجرام ذي قار تكشف ملابسات تسليب 42 مليون دينار

2020/04/16 | 01:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

كشفت مكافحة إجرام ذي قار، الخميس، ملابسات تسليب 42 مليون بجريمة وهمية.

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