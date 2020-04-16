محافظ كربلاء يتحدث عن ملف خطير بشان كورونا

2020/04/16 | 01:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الى انه بالرغم من نجاح الجهود ووصول نسبة الشفاء الى ٨٥% وتناقص الاصابات الا ان المحافظة دخلت بملف جديد خطير وهو وصول اعداد كبير من المواطنين العائدين من الدول الاروبية والاسوية والعربية.وقال الخطابي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الخميس،: “عتبي على بعض الاخوة الذين دخلوا الى المحافظة […]

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